Ana Karina Quessep, presidente ejecutiva de BPrO

1. ¿Cuál ha sido el mayor logro y el mayor desafío este año?

Este año, hemos logrado consolidar alianzas estratégicas que han fortalecido la competitividad del sector BPO en Colombia, promoviendo la adopción de nuevas tecnologías e impulsando la innovación y digitalización. Estas acciones han mejorado la eficiencia y calidad de nuestros servicios, además de generar empleos formales que contribuyen al desarrollo del país. También nos enorgullece haber expandido nuestra presencia a 23 departamentos, llevando oportunidades de crecimiento a regiones como Bogotá (43,16%), Antioquia (16,33%), Atlántico (6,31%) y Valle del Cauca (6,13%). Además, el liderazgo femenino en nuestro sector sigue en crecimiento, con una participación significativa de mujeres que impulsan la innovación.

Por otro lado, el mayor desafío ha sido reducir la incertidumbre jurídica, una preocupación destacada por el 53,3% de las empresas en nuestro estudio de confianza. Es fundamental fomentar un mayor diálogo con el gobierno (48,3%), contar con incentivos para la transformación digital (46,6%) y abordar la reducción de costos laborales y el acceso a talento calificado (43,3%). También enfrentamos la necesidad de menores impuestos y mayores incentivos tributarios, expresada por el 36,6% de los encuestados.

A pesar de estos retos, estamos comprometidos con el crecimiento del sector, generando empleo y brindando oportunidades que impacten positivamente a nuestras comunidades, siempre con la visión de un futuro más próspero e inclusivo para todos.

Como miembro fundadora de Mujeres TIC, me enorgullece trabajar para crear más herramientas que permitan que más mujeres entren en el campo de la tecnología, fortaleciendo así la fuerza laboral del país y promoviendo la equidad de género en la industria.

2. ¿Cómo está aportando a construir patria específicamente desde su posición y desde su industria?

El sector BPO en Colombia se destaca por su compromiso con el país, consolidándose como un motor de empleabilidad y desarrollo social. Actualmente, más de 754,000 personas forman parte de nuestra industria, que ha crecido un 79,87% en los últimos ocho años. Nuestra labor se centra en la equidad de género, con un 59% de participación femenina, y en brindar oportunidades a jóvenes, quienes representan el 43% de nuestra fuerza laboral. Además, el 25% de nuestros empleados son madres cabeza de hogar, el 22% obtiene su primer empleo aquí, y un 5,5% pertenece a la comunidad LGBTI, reflejando nuestro compromiso con la inclusión.

Hemos liderado programas de empleabilidad en alianza con empresas, universidades, centros de formación y entidades públicas, alineando la oferta laboral con la demanda del mercado. Esto permite que jóvenes, madres solteras y personas de comunidades marginadas puedan acceder a empleos dignos, impulsando así el desarrollo del país y construyendo un futuro más equitativo y próspero para todos.

3. ¿Cuál es su inspiración sublime para iniciar cada día?

Mi mayor inspiración proviene de la oportunidad de transformar vidas mediante la generación de empleo y el uso estratégico de la tecnología. Saber que la creación de oportunidades laborales tiene un impacto real y positivo en las personas y sus comunidades, especialmente para aquellos que enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral, me impulsa a seguir adelante. Me motiva profundamente poder abrir espacios para el primer empleo y para talentos diversos, incluyendo a jóvenes recién graduados, madres cabeza de familia y miembros de comunidades históricamente marginadas.

La certeza de que nuestro trabajo no solo impulsa el crecimiento del sector BPO, sino que también contribuye a construir un país más justo, donde todos tengan la oportunidad de prosperar y alcanzar su máximo potencial, es lo que me inspira cada día. Este impacto se refleja no solo en cifras, sino también en las historias de vida que cambian gracias a la educación, la capacitación y el acceso a empleos dignos y sostenibles.

Biografía

Ana Karina Quessep es la presidenta ejecutiva de BPrO, la Asociación Colombiana de BPO, y una reconocida líder en el sector del Business Process Outsourcing (BPO) en Colombia. Con más de 15 años de experiencia en la industria, ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del sector de servicios, impulsando estrategias de transformación digital, innovación y generación de empleo de alto valor.

A lo largo de su trayectoria, Ana Karina ha ocupado cargos directivos en empresas líderes del BPO y ha contribuido activamente en el diseño de políticas públicas que fomenten la competitividad del sector a nivel nacional e internacional.

Antes de asumir la presidencia de BPrO, trabajó en distintas áreas de gestión y operaciones en compañías de primer nivel, donde desarrolló proyectos enfocados en la automatización de procesos y el fortalecimiento del talento humano, especialmente orientados a mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. Esta experiencia le ha permitido posicionarse como una voz autorizada en los temas de transformación tecnológica, capital humano y regulación en la industria de servicios.

Bajo su liderazgo, BPrO ha fortalecido su compromiso con la generación de empleo, la inclusión laboral y la creación de políticas que fomenten la inversión y el desarrollo sostenible del sector, el cual actualmente genera más de 754 mil empleos en el país.

Ana Karina también ha sido promotora del empoderamiento femenino, destacando la importancia del papel de las mujeres en la industria tecnológica y en el liderazgo empresarial. Es vicepresidente de Aliadas (Alianza de Gremios y Asociaciones), miembro de Women in Connection y de IWF, y fundadora de Mujeres TIC.

Ana Karina es reconocida por su capacidad para liderar grandes iniciativas, su enfoque estratégico y su vocación de servicio, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema empresarial colombiano y apoyando la creación de alianzas que permiten al sector BPO mantenerse competitivo a nivel global.