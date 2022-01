Algunas recomendaciones para hacer realidad los propósitos financieros en este 2022

Con el inicio de año llega también la nueva lista de propósitos: hacer ejercicio, aprender inglés y por supuesto empezar a ahorrar y controlar los gastos. Pero cuántos de estos propósitos se quedan solo en eso, en frases bonitas que no se ponen en práctica.

El Gerente Corporativo del Grupo Juriscoop, Fabio Chavarro, da las claves para que las metas financieras que te has propuesto cumplir se hagan realidad.

“Es muy importante que te fijes unas metas concretas y con el mayor detalle que puedas describirlas, para que el paso a paso sea mucho más claro y conseguible” apunta Fabio Chavarro.

1-Fija un propósito: Lo ideal es tener un propósito o máximo dos para poder concentrar todos los esfuerzos en hacerlo realidad. “Si creas una lista con demasiados objetivos, seguramente no llegues a completar ninguno y aparezca la frustración, que es lo que queremos evitar” resalta el dr. Chavarro.

2-Programa etapas y metas a corto, mediano y largo plazo: Cuando ya sabes lo que quieres conseguir, por ejemplo: ahorrar para tus próximas vacaciones, para tu maestría, la cuota inicial del apartamento de tus sueños, o lo que imagines; lo primero que debes hacer es empezar a organizar tus finanzas. “Lo principal es crear un presupuesto para que conozcas bien lo que ganas y lo que gastas. Así podrás definir cuánto tiempo y plata necesitas ahorrar para alcanzar tu objetivo” aconseja el Gerente Corporativo del Grupo Juriscoop.

3-Hay que ser constante: Seguramente los propósitos que te has fijado no pueden cumplirse tan rápidamente como te gustaría, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Por eso debes tener un plan claro para llegar a cumplirlos y que se adapte a tus finanzas actuales. De esa manera verás resultados mes a mes y no te desanimarás por no lograrlo en poco tiempo.

4-Puedes apoyarte en los productos que te ofrece el mercado financiero: Si tu intención es ahorrar, puedes abrir una cuenta con este fin, donde depositar todos los meses la cantidad que hayas acordado guardar. Así evitarás la tentación de tenerla en casa a la mano o de dejarla en la cuenta que usas para tus compras habituales y que puedes llegar a gastar diciendo que el próximo mes la repondrás.

O si piensas en Invertir puedes aprovechar la figura del CDT, un producto seguro y que te generará una rentabilidad según el monto y el plazo acordado con la entidad financiera.

“Proyectar nuestros propósitos está perfecto, pero trabajar en ellos para cumplir nuestros sueños es aún mejor. Hay que ser constantes, ordenados y con metas claras y conseguibles. El momento de empezar es ahora mismo, no mañana” finaliza Chavarro.