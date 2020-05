8 Recomendaciones de ahorro durante la cuarentena

Con el aislamiento obligatorio muchas personas se dieron cuenta de la importancia de contar con un dinero de reserva para emergencias. Sin embargo, ya es muy tarde para lamentarse en caso de no tenerlo, por eso, es importante conocer algunas recomendaciones para optimizar los recursos durante la cuarentena.

1. Beneficios de las tarjetas de crédito

Este medio de pago siempre ha tenido beneficios, pero la gran mayoría de las personas no le prestan atención. Alianzas con marcas y establecimientos, seguros gratis, asistencias en el hogar, descuentos en días especiales, son solo algunas de las opciones de ahorro a las que se puede acceder. Por ejemplo, los supermercados tienen días de descuentos y beneficios extra, al pagar con algunas tarjetas crédito y débito. Estas ayudas sirven para optimizar el presupuesto.

2. Uso de plataformas digitales

Con la coyuntura actual, todas aquellas personas que no eran muy amigas de la tecnología, les ha tocado sumergirse en el mundo digital, convirtiéndolo en un gran aliado por la inmediatez que brinda al poder hacer pagos de servicios públicos y privados, pago a proveedores/empleados y compras de víveres desde el hogar, sin desplazamientos, lo que permite un ahorro en costos de transporte e incluso, permite cuidar de la salud en esta época donde es mejor estar en casa.

3. Uso de puntos o millas para acceder a productos

Es importante sacarle provecho a la acumulación de puntos o millas de los programas de fidelización de las entidades bancarias. Gran cantidad de personas cuentan con puntos acumulados y lo desconocen o no los usan, así que este es un buen momento para redimirlos, el bolsillo los necesita.

4. Bolsillos de ahorro

Con algunas entidades bancarias se puede programar bolsillos de ahorro que le permiten al usuario elegir un monto a ahorrar y este será debitado de su tarjeta de ahorro automáticamente. Con esta funcionalidad, se puede elegir el nombre del bolsillo, la meta de ahorro, la frecuencia y el monto y así disponer de un ahorro para el propósito que se tenga: un viaje, una celebración, navidad, una moto, una vivienda etc. La programación de estos bolsillos se puede hacer desde la banca móvil o las apps de algunos bancos.

5. Ahorro en el uso de servicios públicos en el hogar

Este es el típico consejo de ahorro, pero si se pone en práctica resulta ser muy útil. Se trata de recolectar en un balde el agua que sale de la ducha mientras se calienta. Estudios han demostrado que en ese intervalo de tiempo pueden salir hasta 15 litros por persona, y en un hogar promedio de 4 personas eso se traduce en 60 litros diarios que sirven para regar las plantas, trapear el piso, vaciar los sanitarios, lavar la loza y hasta para cepillarse los dientes.

De igual modo, algo tan básico como tapar las ollas a la hora de cocinar para que la cocción de los alimentos sea más rápida, y así evitar el consumo excesivo de gas o energía eléctrica.

Apagar luces y desconectar electrodomésticos que no se están usando aporta a la reducción de la tarifa de energía. No hay necesidad de dejar cargando los celulares toda la noche y menos ahora en cuarentena donde la mayoría del tiempo estamos en casa y no necesitamos salir.

Y finalmente, aprovechar el tiempo en casa para revisar las tuberías, posibles escapes de agua y hacer el mantenimiento respectivo para que esto no suceda.

6. Ahorro en alimentos:

En los restaurantes por lo general se desperdicia el 40% de la comida que dejan los comensales, por eso la recomendación es cocinar lo justo para evitar desperdicios, hacer porciones teniendo en cuenta la edad (los niños por lo general comen porciones pequeñas) y el número de personas que hay en el hogar. En caso de que sobren alimentos de un día, guardarlos para utilizarlos en otra oportunidad.

7. No dejar de darse gustos, pero hacerlo con moderación

El aislamiento y los cambios de hábitos pueden tener un impacto alto en el estado de ánimo de muchas personas, por eso, es importante auto ayudarnos a sentirnos bien, dándonos gustos en cosas que nos gusten o nos apasionen. No hay que dejar de gastar en la familia, pero teniendo límites y gastando con moderación, sin derrochar.

8. Colombiano compra colombiano

Cada vez que se tenga la oportunidad, es importante apoyar a los productores internos e invertir en el país. Cuando se pueda viajar nuevamente, lo mejor es elegir destinos turísticos dentro de Colombia, que ofrecen una gran variedad de opciones y de paso se ayuda al sector turismo, tan afectado por la crisis.

Por último, hay que tener en cuenta que esto no solo aplica para el momento actual, estos son tips que se pueden utilizar siempre y que traerán grandes beneficios para el bolsillo de todos los colombianos.

Estas recomendaciones son generadas por Daniel Peláez, especialista en educación financiera de la mano de Grupo Aval, con el fin de ayudar a optimizar y sacarle el mayor provecho al dinero, mientras se está en casa.