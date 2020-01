Estrenos de series más esperadas de 2020

Para los amantes de las series y mini series, que están a la espera de los estrenos en las plataformas de streamig más populares, les realizamos una lista con las mejores producciones para el 2020.

‘THE UNDOING’ DE HBO

Protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant y se estrena por HBO y por HBO GO. La historia sigue a Grace y Jonathan Fraser (Nicole Kidman y Hugh Grant), quienes están viviendo la vida que siempre desearon. Una noche una muerte violenta y una secuencia de terribles

revelaciones abre un abismo en sus vidas. En medio de un desastre público que se extiende y horrorizada por no seguir sus propios consejos, Grace debe deshacer su vida y crear una nueva para su hijo (Noah Jupe) y su familia.

DRÁCULA DE NETFLIX

Es una serie de televisión británica desarrollada por Mark Gatiss y Steven Moffat, basada en la novela del mismo nombre de Bram Stoker. Se estreno en enero de este año.

INSECURE DE HBO

Regresando para su cuarta temporada de diez episodios el domingo 12 de abril la serie sigue a los personajes principales mientras evalúan sus relaciones, tanto nuevas como antiguas, en un esfuerzo por determinar quién y que trae esta nueva fase de sus vidas.

HUNTERS DE AMAZON PRIME

Esta serie está protagonizada por Al Pacino y, basada en hechos reales, relata la investigación y persecución que lleva a cabo una banda que se dedica a cazar nazis y que vive en el Nueva York de 1977. Se estrena el 21 de febrero.

SABRINA DE NETFLIX

Esta serie llega en su tercera temporada, donde la protagonista viaja el infierno a rescatar a su amado. Se estrena el 24 de enero.

I KNOW THIS MUCH IS TRUE DE HBO

Se estrena en abril y protagonizada por Mark Ruffalo. interpretando a los hermanos gemelos idénticos Dominick y Thomas Birdsey en una saga familiar que sigue sus vidas paralelas en una historia épica de traición, sacrificio y perdón. La serie muestra a Dominick y Thomas en varias etapas de sus vidas.

THE PLOT AGAINST AMERICA DE HBO

Una miniserie basada en la aclamada novela de Philip Roth, que imagina una historia alternativa durante la Segunda Guerra Mundial contada a través de los ojos de una familia judía de clase trabajadora en Nueva Jersey mientras soportan el ascenso político de Charles Lindbergh. Se estrena en marzo de este año.

HALCÓN Y EL SOLDADO DE INVIERNO DE DISNEY+

La trama se sitúa después de los acontecimientos de Vengadores: Endgame. Su fecha de estreno no está confirmada y contará con 6 episodios.