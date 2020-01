Consumo de energía creció 4% en 2019

De acuerdo con XM y el Sistema Interconectado Nacional, el consumo de energía del país en 2019 fue de 71,925 GWh, con un aumento de 4,02% con respecto a 2018, siendo agosto el mes en que más se consumió energía en el país.

Según el reporte, el tercer trimestre de 2019 fue donde se presentó la mayor demanda de energía con 18,454 GWh. El segundo trimestre presentó el mayor crecimiento del año con un valor de 4.38%, esto como consecuencia del crecimiento del mercado no regulado con un valor de 3.67% y del mercado regulado con un valor de 4.90%. Equivalen a una participación de 31.44% y un 68. 56% respectivamente.

En cuanto a las zonas del país, el mayor crecimiento del consumo de energía se presentó en oriente con un 9,11% mientras que para el mercado no regulado el crecimiento total del año 2019 fue de 3.10%, donde se destacan las actividades económicas “Industrias manufactureras” con una participación del 42,65% en el mercado no regulado y un crecimiento del 3,89% y “Explotación de minas y canteras” con una participación del 24,61% en el mercado no regulado y un crecimiento del 4,25%.