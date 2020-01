Así está el sonajero para la Embajada de Colombia en Washington

“Los embajadores y los ministros están a su cargo hasta cuando el Presidente determine. Nosotros tenemos un gran aprecio por el embajador Francisco Santos, yo lo he tenido siempre, creo que es una persona que le ha servido bien a Colombia y nosotros tenemos claro que ha tenido una gran gestión en los Estados Unidos y que esa gestión lado desarrollado con lujo de detalles”, afirmó el presidente Iván Duque en una entrevista radial.

Poco después el controvertido embajador le envió una carta al presidente en la que le agradeció por la confianza al nombrarlo en el cargo y en la que le explicó las razones de su salida.

La renuncia se produjo en vísperas de la visita al país del Secretario de Estado, Mike Pompeo, quien el lunes 20 de enero sostendrá una reunión con Duque. El objetivo principal de la visita es el fortalecimiento de la lucha contra el terrorismo y, de hecho, Pompeo participará en un homenaje a los cadetes fallecidos en la Escuela de Policía, acto en el que lo acompañarán 17 cancilleres de países amigos de Colombia.

La gestión de Santos en Washington fue polémica. Por ejemplo, en noviembre del año pasado se filtraron unas grabaciones del embajador con la actual canciller, Claudia Blum, en las cuales Santos criticó a los entonces ministros de Defensa, Guillermo Botero, y Relaciones Exteriores Carlos Holmes Trujillo, quien después pasó a la cartera de Defensa.

De Botero dijo que no sabía hablar inglés y que no trabajaba. De Trujillo dijo: “no hizo nada. No tenía estrategia”. Pero la declaración más fuerte fue contra el Departamento de Estado de EEUU: “Aquí, el Departamento de Estado que era importantísimo está destruido, no existe”.

Confirmada la renuncia de Santos, de inmediato comenzaron las especulaciones sobre quien lo reemplazará en la Embajada. Según Caracol radio, en la lista se encuentran el ex director de Planeación Nacional Simón Gaviria, e hijo del ex presidente, César Gaviria; el político liberal Sergio Diaz-Granados, aunque en contra suya juega la cercanía con el expresidente Juan Manuel Santos, y el actual presidente de la SAC y el Consejo Gremial, Jorge Enrique Bedoya, entre otros.