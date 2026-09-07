Se anuncia lanzamiento de la nueva cabina Insignia by Avianca en vuelos hacia Europa y EE. UU: estos son los detalles

Avianca avanza en la renovación de su propuesta premium con el lanzamiento del primer avión equipado con la nueva cabina Insignia by Avianca, una experiencia diseñada para elevar el servicio de clase ejecutiva en sus vuelos hacia y desde Europa y en la ruta Bogotá–Nueva York, operada en aeronaves Boeing 787.
El primer avión con esta configuración comenzará a operar entre enero y febrero de 2027, con una propuesta enfocada en ofrecer mayores niveles de privacidad, descanso y comodidad.
🛌 Insignia by Avianca: la experiencia a bordo
Mola Sasa · Amenity kit
Artesanos de Chimichagua
Loto del Sur · Skincare
Chef Álvaro Clavijo
Chef Rafael Buitrago
Disponible para pasajeros de la cabina Insignia y socios LifeMiles Diamond y Magno. Ofrece atención especializada, acompañamiento personalizado y gestión ágil de las necesidades de viaje.
🌎 Business Class Americas: ya disponible en todo el continente
La renovación premium no se limita a los vuelos de largo radio. Business Class Americas ya está disponible en el 100% de las rutas dentro del continente, incluyendo vuelos nacionales e internacionales en Colombia, Ecuador y Guatemala.
Acceso salas VIP Avianca y Star Alliance
Mayor franquicia de equipaje
Acumulación millas LifeMiles
Primeras 3 filas
💎 LifeMiles cumple 15 años y estrena Magno
Más de 600 contenidos en vuelos dentro de las Américas y más de 800 en vuelos de largo radio, con títulos de:
Sony Entertainment
Warner Bros.
Apple TV
A24
Paramount
Fórmula 1 TV
Lego