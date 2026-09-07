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Se anuncia lanzamiento de la nueva cabina Insignia by Avianca en vuelos hacia Europa y EE. UU: estos son los detalles

Publicado: septiembre 7, 2026, 10:26 am

✈️ INSIGNIA BY AVIANCA · NUEVA CABINA
🌍 EUROPA · EE.UU. · BOEING 787

Se anuncia el lanzamiento de la nueva cabina Insignia by Avianca en vuelos hacia Europa y EE. UU.

Suites individuales con puerta corrediza, asientos flatbed 180°, gastronomía de chefs colombianos y marcas nacionales de diseño definen la nueva experiencia de clase ejecutiva de largo radio de Avianca.

📅 Operación: enero–febrero 2027
✈️ Boeing 787
🛌 Flatbed 180° · Suite con puerta

Avianca avanza en la renovación de su propuesta premium con el lanzamiento del primer avión equipado con la nueva cabina Insignia by Avianca, una experiencia diseñada para elevar el servicio de clase ejecutiva en sus vuelos hacia y desde Europa y en la ruta Bogotá–Nueva York, operada en aeronaves Boeing 787.

El primer avión con esta configuración comenzará a operar entre enero y febrero de 2027, con una propuesta enfocada en ofrecer mayores niveles de privacidad, descanso y comodidad.

🛌 Insignia by Avianca: la experiencia a bordo

🚪
Suites individuales
Con puerta corrediza para máxima privacidad

🛌
Asiento flatbed 180°
Reclinación completa para descanso óptimo

🍽️
Gastronomía premium
Chefs Álvaro Clavijo y Rafael Buitrago · sabores latinoamericanos

🎧
Audífonos Meridian
Con cancelación de ruido activa

👘
Pijama Maaji
Diseño de marca colombiana de moda

🎁
Amenity kit
Mola Sasa + artesanos de Chimichagua + Loto del Sur

🇨🇴 COLOMBIA EN EL AIRE · MARCAS Y TALENTOS LOCALES
Maaji · Pijamas
Mola Sasa · Amenity kit
Artesanos de Chimichagua
Loto del Sur · Skincare
Chef Álvaro Clavijo
Chef Rafael Buitrago

🏨 INSIGNIA BY AVIANCA CHECK-IN · EL DORADO
Nuevo espacio exclusivo en el aeropuerto

Disponible para pasajeros de la cabina Insignia y socios LifeMiles Diamond y Magno. Ofrece atención especializada, acompañamiento personalizado y gestión ágil de las necesidades de viaje.

🌎 Business Class Americas: ya disponible en todo el continente

La renovación premium no se limita a los vuelos de largo radio. Business Class Americas ya está disponible en el 100% de las rutas dentro del continente, incluyendo vuelos nacionales e internacionales en Colombia, Ecuador y Guatemala.

Servicios prioritarios en tierra
Acceso salas VIP Avianca y Star Alliance
Mayor franquicia de equipaje
Acumulación millas LifeMiles
Primeras 3 filas

💎 LifeMiles cumple 15 años y estrena Magno

6.000+
pasajeros/día vuelan con millas

54.000
millas acumuladas por minuto en el mundo

200+
comercios aliados

12
salas VIP propias

👑 MAGNO · EL NIVEL MÁS ALTO DE LIFEMILES
Acceso al Insignia by Avianca Check-In
Atención personalizada vía WhatsApp
Acceso ilimitado a salas VIP para el socio y hasta 4 acompañantes
Fast Track en aeropuertos seleccionados
Ascensos a Business Class en rutas seleccionadas
Bono Elite del 100% en acumulación de millas

🎬 AVIANCA ON AIR · ENTRETENIMIENTO A BORDO

Más de 600 contenidos en vuelos dentro de las Américas y más de 800 en vuelos de largo radio, con títulos de:

HBO Max
Sony Entertainment
Warner Bros.
Apple TV
A24
Paramount
Fórmula 1 TV
Lego

Insignia by Avianca, Business Class Americas, Economy mejorada y LifeMiles con Magno marcan una nueva etapa en la estrategia de Avianca.

Una experiencia de viaje completa, desde el aeropuerto hasta el destino.

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