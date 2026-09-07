Se anuncia lanzamiento de la nueva cabina Insignia by Avianca en vuelos hacia Europa y EE. UU: estos son los detalles

Publicado: septiembre 7, 2026, 10:26 am

✈️ INSIGNIA BY AVIANCA · NUEVA CABINA 🌍 EUROPA · EE.UU. · BOEING 787 Se anuncia el lanzamiento de la nueva cabina Insignia by Avianca en vuelos hacia Europa y EE. UU. Suites individuales con puerta corrediza, asientos flatbed 180°, gastronomía de chefs colombianos y marcas nacionales de diseño definen la nueva experiencia de clase ejecutiva de largo radio de Avianca. 📅 Operación: enero–febrero 2027

✈️ Boeing 787

🛌 Flatbed 180° · Suite con puerta

Avianca avanza en la renovación de su propuesta premium con el lanzamiento del primer avión equipado con la nueva cabina Insignia by Avianca, una experiencia diseñada para elevar el servicio de clase ejecutiva en sus vuelos hacia y desde Europa y en la ruta Bogotá–Nueva York, operada en aeronaves Boeing 787.

El primer avión con esta configuración comenzará a operar entre enero y febrero de 2027, con una propuesta enfocada en ofrecer mayores niveles de privacidad, descanso y comodidad.

🛌 Insignia by Avianca: la experiencia a bordo

🚪 Suites individuales Con puerta corrediza para máxima privacidad 🛌 Asiento flatbed 180° Reclinación completa para descanso óptimo 🍽️ Gastronomía premium Chefs Álvaro Clavijo y Rafael Buitrago · sabores latinoamericanos 🎧 Audífonos Meridian Con cancelación de ruido activa 👘 Pijama Maaji Diseño de marca colombiana de moda 🎁 Amenity kit Mola Sasa + artesanos de Chimichagua + Loto del Sur

🇨🇴 COLOMBIA EN EL AIRE · MARCAS Y TALENTOS LOCALES Maaji · Pijamas

Mola Sasa · Amenity kit

Artesanos de Chimichagua

Loto del Sur · Skincare

Chef Álvaro Clavijo

Chef Rafael Buitrago

🏨 INSIGNIA BY AVIANCA CHECK-IN · EL DORADO Nuevo espacio exclusivo en el aeropuerto Disponible para pasajeros de la cabina Insignia y socios LifeMiles Diamond y Magno. Ofrece atención especializada, acompañamiento personalizado y gestión ágil de las necesidades de viaje.

🌎 Business Class Americas: ya disponible en todo el continente

La renovación premium no se limita a los vuelos de largo radio. Business Class Americas ya está disponible en el 100% de las rutas dentro del continente, incluyendo vuelos nacionales e internacionales en Colombia, Ecuador y Guatemala.

Servicios prioritarios en tierra

Acceso salas VIP Avianca y Star Alliance

Mayor franquicia de equipaje

Acumulación millas LifeMiles

Primeras 3 filas

💎 LifeMiles cumple 15 años y estrena Magno

6.000+ pasajeros/día vuelan con millas 54.000 millas acumuladas por minuto en el mundo 200+ comercios aliados 12 salas VIP propias

👑 MAGNO · EL NIVEL MÁS ALTO DE LIFEMILES → Acceso al Insignia by Avianca Check-In → Atención personalizada vía WhatsApp → Acceso ilimitado a salas VIP para el socio y hasta 4 acompañantes → Fast Track en aeropuertos seleccionados → Ascensos a Business Class en rutas seleccionadas → Bono Elite del 100% en acumulación de millas

🎬 AVIANCA ON AIR · ENTRETENIMIENTO A BORDO Más de 600 contenidos en vuelos dentro de las Américas y más de 800 en vuelos de largo radio, con títulos de: HBO Max

Sony Entertainment

Warner Bros.

Apple TV

A24

Paramount

Fórmula 1 TV

Lego