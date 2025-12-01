Bancolombia impulsa la transformación empresarial con “Empresas en Movimiento”

Publicado: diciembre 1, 2025, 4:14 pm

Más de 1.100 empresarios participaron en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla entre septiembre y diciembre de 2025.

Productividad, talento, IA, liderazgo, marketing y ventas fueron los ejes centrales del encuentro.

La entidad ha desembolsado más de $35 billones este año para fortalecer a las pymes y empresas del país.

Con el propósito de acompañar a las pymes y empresas colombianas en su proceso de transformación, Bancolombia realizó “Empresas en Movimiento”, un encuentro que reunió a más de 1.100 empresarios de cinco ciudades del país. El evento nació como respuesta a los principales retos identificados por la entidad junto con sus clientes: reactivación económica, gestión estratégica del talento, marca empleadora, productividad, reducción de costos operativos y aceleración de la transformación digital.

La productividad y la IA, protagonistas del encuentro

Durante la agenda académica, la productividad se consolidó como el eje central, destacando el papel de la inteligencia artificial (IA) como un habilitador clave para que las empresas logren “hacer más con menos”.

Entre las conferencistas principales estuvo Vero Ruiz del Vizo, especialista en mercadeo moderno y transformación digital, quien presentó la charla “Dos cerebros y un corazón: cómo la IA impulsa la productividad y la toma de decisiones en los negocios” en todas las ciudades. Adicionalmente, cerca de 40 líderes y empresarios compartieron casos de éxito y lecciones en productividad, gestión del talento, liderazgo exponencial, sostenibilidad, mercadeo y ventas.

Los empresarios también accedieron a mentorías, herramientas y soluciones —financieras y no financieras— diseñadas para atender sus retos actuales.

“Este es un mercado de soluciones pensado para que los empresarios lleven la historia de su negocio al siguiente capítulo. Apostamos por la transformación, eficiencia y sostenibilidad de las pymes y empresas”, afirmó Luz María Velásquez, vicepresidenta de Negocios Personas, Pymes y Empresas de Bancolombia.

Acompañamiento y financiación para impulsar el crecimiento

“Empresas en Movimiento” reafirma el compromiso de Bancolombia con el fortalecimiento del tejido productivo del país, no solo mediante espacios de formación y conexión, sino también a través de la financiación como motor clave para la evolución empresarial.

Estas son algunas cifras que reflejan el impacto:

Bancolombia cuenta actualmente con más de 699.000 pymes y empresas como clientes.

En lo que va del año, la entidad ha desembolsado más de $35 billones a pymes y empresas para reconversión tecnológica, fortalecimiento de cadenas productivas y otras necesidades. Bogotá: $12,8 billones Valle del Cauca: $5,2 billones Antioquia: $9,2 billones Santander: $4,7 billones Atlántico: $3,3 billones

Desde 2024, como parte de su estrategia de encadenamientos productivos, Bancolombia ha habilitado cupos de crédito por cerca de $7,5 billones para proveedores de 646 empresas. De estos, ya se han desembolsado $5,5 billones a 28.000 actores de cadena, principalmente en los sectores de comercio, manufactura y transporte de carga (94%).

A través de su Línea de Crédito Sostenible, en 2025 se han desembolsado $307.800 millones para proyectos de energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible, agro y ganadería sostenible, construcción sostenible y economía circular.

“Así, reforzamos nuestro objetivo de acompañar a las pymes y empresas colombianas con soluciones que permitan su crecimiento y transformación, contribuyendo al desarrollo sostenible y al progreso del país”, añadió Velásquez. “Queremos que los empresarios nos reconozcan como el aliado estratégico para su crecimiento con impacto económico, social y ambiental”.