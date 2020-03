¿Tiene Colombia una economía cerrada y debe abrirla más?

En un reciente análisis, la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI, dijo que el desempeño de la industria en 2019 fue mediocre (1,6%, inferior al 3,3% de la economía) y señaló que ese desempeño no es coyuntural, sino una tendencia de los últimos años.

Para el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, “el país está en mora de poner en marcha programas de incentivos a la producción que permitan aumentar las exportaciones no tradicionales, tal como lo hacen nuestros socios comerciales y los miembros de la Alianza del Pacífico.

Pero la crisis de la industria puso sobre el tapete un tema más de fondo: ¿debe el país abrir más la economía para aumentar las exportaciones, como lo afirman algunos economistas?

O, por el contrario, el estancamiento de las exportaciones es atribuible a falta de políticas sectoriales, como lo dicen otros académicos y empresarios.

Jorge García, economista y consultor del Banco Mundial, aseguró que la economía en Colombia no ha dejado de estar protegida y cuenta con altos niveles de protección, entre 60% y 75%, en cuanto a los sobreprecios que pueden cobrarse a productos extranjeros.

«La protección no ha caído, ha permanecido relativamente alta. Si los empresarios no pueden competir es porque tienen un problema de costos relativamente serio», explicó a RCN radio. «Si ellos no pueden competir con una protección promedio de 60% o 70 % quiere decir que hay ineficiencias en sus niveles productivos».

Pero otra cosa piensa, José Antonio Ocampo, ex codirector del Banco de la República y profesor de la Universidad de Columbia.

“No es cierto que la economía sea cerrada”, explicó Ocampo al advertir que el país necesita una política económica de exportaciones que fortalezca lo que actualmente ocurre en ese sector y dijo que también es necesaria una política de desarrollo productivo.

«Eso es lo que necesitamos nosotros, no más apertura. Ya hemos abierto impresionantemente la economía; ese no es el problema. Desde 1910 nunca hemos estado más abiertos», explicó.

