Recomendaciones para las festividades de fin de año

Como parte del ‘Plan Navidad: unidos por la convivencia’, la Policía Nacional divulgó una serie de recomendaciones sobre aspectos como seguridad vial, seguridad ciudadana, consumo de alcohol y manejo de pólvora, entre otros, para disfrutar con tranquilidad las festividades de finales y comienzos de año.

Uno de los temas en los que más enfatiza la Policía es el manejo de la pólvora, frente a lo cual la institución hace claras advertencias.

“Adelantaremos controles con énfasis en las ciudades y municipios no autorizados para la venta y utilización de pólvora y para identificar y desmantelar fábricas clandestinas. El objetivo es reducir al máximo posible la cifra de personas quemadas”, explicó el Director de la Policía, general Óscar Atehortúa.

Recomendaciones: la pólvora, solo en manos de expertos

• Las celebraciones de diciembre y comienzos de enero son sinónimo de luces y espectáculos de juegos pirotécnicos, práctica que debe quedar exclusivamente en manos de expertos. Sin embargo, la utilización irresponsable de la pólvora puede terminar en tragedia.

• Por ningún motivo permita que los menores de edad y personas en estado de embriaguez manipulen pólvora. Absténgase de tener contacto con estos elementos si no es un experto en su utilización, ya que puede resultar herido y afectar a otras personas.

• Si por alguna circunstancia un niño o adulto resulta quemado, llévelo de inmediato al centro asistencial más cercano. Lo más importante es la salud.

• Si asiste a un espectáculo de juegos pirotécnicos, verifique antes que es organizado por profesionales y acate las normas de seguridad.

• Si tiene conocimiento de fabricación ilegal o transporte inadecuado de pólvora, informe a la Línea 123.

Seguridad vial

• 7.000 uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional estarán desplegados en las distintas vías del país para garantizar la movilidad de más de 17,2 millones de vehículos por paso peaje, desde este fin de semana hasta el Puente de Reyes.

• Para ejercer control en las vías, la Dirección de Tránsito y Transporte contará con cerca de 3.000 motocicletas, 700 patrullas, 87 radares de velocidad, 77 laboratorios móviles de criminalística, 64 grúas, 5 buses interactivos, 5 vehículos de rescate y casi 200 alcohosensores, entre otros, al igual que con 246 puestos de control enfocados al control exhaustivo de conductores en estado de embriaguez.

• Se recomienda antes de viajar revisar el estado mecánico del vehículo, portar el kit reglamentario de carretera y no conducir en estado de embriaguez o si la persona no ha descansado correctamente para emprender un viaje largo, y así evitar los micro sueños.

• Si necesita ayuda o información sobre las vías, llame a La línea #767.

Seguridad ciudadana

• Con el fin de prevenir el hurto a viviendas, y hurtos a personas que realizan sus compras, la Policía hará presencia en centros comerciales, bancos, zonas residenciales y en general en todas las calles.

• Así mismo se realizarán campañas a través de redes sociales y en puntos estratégicos para entregar recomendaciones a la ciudadanía y evitar casos de hurto de personas (especialmente fleteos), residencias, vehículos y establecimientos comerciales, entre otros.

• Para prevenir delitos informáticos por esta época, la Policía recomienda estar atentos a la información que hará pública la entidad, a través de la Dijín y sus redes sociales, para que los ciudadanos adopten medidas de seguridad a la hora de hacer compras a través de internet y evitar estafas.

• En materia de dinero, la discreción y la precaución son las mejores aliadas:

• En lo posible, trate de no retirar cantidades excesivas de dinero en efectivo, y si lo hace no dude en pedir el acompañamiento de su Policía Nacional. Es mejor utilizar las transacciones en línea.

• Si va a usar un cajero automático, verifique que no tenga elementos extraños. No permita ni solicite ayuda de terceros; no preste su tarjeta ni revele su clave.

• No revele en redes sociales que va a salir de viaje. Deje su casa bien asegurada y recomendada a alguien de confianza. Antes de salir, desconecte los electrodomésticos, especialmente los que funcionan a gas.

Vacaciones tranquilas

• Con el fin de prevenir incidentes que lamenta, la Policía, a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, estará desplegada en playas, balnearios, parques naturales, puntos tradicionales de alumbrados y centros turísticos y religiosos, para cualquier eventualidad que pueda ocurrir durante la estancia de los visitantes en centros turísticos del país, como Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali, Bucaramanga, Tunja, el Eje Cafetero y el departamento de Nariño, entre otros.

• Habrá uniformados de Turismo atentos a los requerimientos de los colombianos y extranjeros. Igualmente, se intensificarán los controles para evitar la explotación sexual infantil en puntos especiales del país.

• Se tendrán dispositivos especiales para que todos puedan disfrutar de por lo menos 15 eventos reconocidos en el ámbito nacional, como el Aguinaldo Boyacense, el Festival de Luces de Villa de Leyva, la Feria de Cali, la Feria Manizales, el Carnaval de Negros y Blancos, y las fiestas de Sincelejo, entre otros.

Control a licores

• En cuanto al control de licores, el general Atehortúa indicó que la institución realiza controles con el fin de ubicar e incautar licor adulterado o de contrabando, que puede generar graves consecuencias para la salud de los consumidores.

• Las autoridades recomiendan comprar licor en sitios reconocidos y revisar que estos cuenten con los debidos registros sanitarios y buen estado de las etiquetas que representan esta clase de bebidas.

• “Invitamos a la ciudadanía para que denuncie lugares donde se fabrique o expenda licor adulterado y evitar que llegue a las manos de personas que quieren comprar licor más barato o de contrabando”, expresó el Director de la Policía.

• No ofrezca ni permita que los menores de edad consuman licor; recuerde que la ley lo prohíbe. Si observa comportamientos que afecten la tranquilidad de su vecindario, recuerde que existe el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Alimentos y productos navideños

• Para evitar intoxicaciones, las autoridades correspondientes realizan verificaciones a los sistemas de pesas de productos, para que estén debidamente calibrados y cumplan con las cadenas de frío y manipulación de alimentos reglamentaria.

• Al comprar pollo, carne o pescados, verifique su calidad, fechas de vencimiento y estado de los empaques.