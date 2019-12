Políticas de mujeres para mujeres

Una líder puede romper las formas convencionales como se hacen las cosas dentro de sus compañías. De hecho, el gran cambio de la organización en temas de género es justamente cuando llaman a una mujer para que ocupe un cargo directivo.

Aunque las cifras de diversos estudios muestren que las brechas de género a nivel laboral persisten, Carolina Ibarguen, Gerente General en Kantar Ibope Media Colombia ve en ello una oportunidad porque todavía se puede hacer mucho más y uno manera de hacerlo es bajo el planteamiento de “mujeres pensando por las mujeres”.

Globalmente se requeriría por lo menos 202 años para lograr la paridad en el lugar de trabajo, reporta el Foro Económico Mundial en un informe de 2018 que ubica a Colombia en el puesto número 40, en temas de igualdad de género. De hecho, ONU Mujeres asegura que las mujeres reciben menos ingresos que los hombres y que el país tardaría mínimo 80 años para cerrar brechas.

De acuerdo con su experiencia, Ibarguen cree que “dentro de las empresas hay una cantidad de cosas ya establecidas que se asumen no pueden cambiarse. Uno de esos temas intocables tiene que ver con el valor de los salarios o los cargos perfilados solo para cierto género”.

Por esa razón para transformar el paradigma dentro de su empresa, decidió abrir vacantes para que mujeres a su cargo pudieran trabajar en campo lo cual antes era para solo para hombres.

Este tipo de medidas no son suficientes si no hay una actitud distinta: “Los cambios y los retos hay que hacerlos y asumirlos, las mujeres necesitan ser unas abanderadas porque en parte seguimos ganando menos que los hombres al no saber negociar”, dijo la Gerente de Kantar Ibope.

Mujeres en el poder

Cuando hay mujeres en posiciones de liderazgo aumenta la rentabilidad en las empresas desde un 15% hasta un 26%, precisó un estudio del Instituto Petersen de Economía.

De acuerdo con una encuesta desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo a 13.000 compañías en 70 países, el 57% resaltó que el aumento de presencia femenina contribuyó a atraer y retener a profesionales con talento; mientras que un 54% indicó que se había notado «mejoras en materia de creatividad e innovación» y un porcentaje similar destacó los efectos en la reputación.

El impacto positivo de la presencia femenina en puestos de responsabilidad ha permitido que ganen terreno. “Las mujeres hemos ido creciendo, pero evidentemente falta mucho», dijo Ibarguen.

Publicidad y mujeres

Según Kantar, la industria publicitaria pierde anualmente en promedio US$9.000 millones por no representar a la mujer de manera adecuada.

“Eso quiere decir, que seguimos creyendo que el mundo es igualitario para todos y es necesario ser precisos y entender la diferencia de género”, afirmó Ibarguen.

El 89% de los publicistas creen que están representando a las mujeres y su rol como modelos a seguir en publicidad, pero en contraste, el 45% de las mujeres dice que no se sienten identificadas como la publicidad las muestra.

Las marcas con equilibrio en función de género crecieron su valor en promedio US$20.600 millones, en comparación con aquellas con sesgo femenino (US$16.100 millones) y otras con sesgo masculino (US$11.500 millones); por tal motivo, “las agencias deberían empezar a pensar en género en vez de seguir peleando por otras cosas con la competencia”, reflexionó Ibarguen.