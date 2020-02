Plan candado en Bogotá por posible paro armado del ELN

Mañana 14 de febrero a las 6:00 a.m. se ha dicho que empezará el paro del ELN, según panfletos anónimos que se han vuelto virales. Aunque las autoridades no se han pronunciado sobre la veracidad de estas amenazas, ciudades como Medellín y, ahora, Bogotá se han pronunciado.

La Administración Distrital rechazó a esta organización y condenó el uso de la intimidación y violencia que pretenda afectar a la ciudad. Además, invitó a la ciudadanía a no tener miedo puesto que dice que las

autoridades se encuentran debidamente preparadas y alerta ante cualquier eventualidad.

Para ello, anunció la implementación de un plan candado que estará coordinado por la Policía, Ejército, Fiscalía, Fuerza Aérea, Presidencia y autoridades distritales además de la vigilancia en varios puntos estratégicos de la ciudad. Aseguró que en la ciudad se implementará un grupo especial de reacción para atender rápidamente cualquier situación que se presente

Bogotá va a operar como todos los días: No habrá ninguna actividad de la ciudad aplazada o cancelada, la ciclorruta el domingo, la llegada del Tour Colombia 2.0, la Fiesta No Brava y los demás eventos que se tengan programados en la ciudad funcionarán normalmente. Sin embargo, la mandataria hizo un llamado a los ciudadanos para que alerten a la línea 123 sobre hechos inusuales tales como personas con comportamientos sospechosos o vehículos abandonados que podrían contener explosivos.

En esa misma línea de dar un parte de tranquilidad y a la vez manifestar mano dura contra cualquier acto que atente contra la seguridad, el presidente Iván Duque hizo declaraciones desde Yarumal: «Colombia está más unida que nunca para que se les aplique toda la capacidad de nuestra fuerza pública y todo el peso de la justicia, pero no vamos a permitir una intimidación más, un abuso más», dijo el mandatario. Además agregó » que no pretendan los terroristas salir a intimidar al país hablando de paros armados, Colombia no para ante las amenazas de ningún grupo armado. Hoy más que nunca estamos fuertes como Nación, fuertes como democracia y fuertes con los principios sólidos».