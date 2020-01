Gobierno y gremios firman 10 nuevos pactos por el crecimiento y el empleo

“América Latina solo creció entre el 0.2% y el 0.5%, y Colombia tendrá un crecimiento superior al 3%, en momentos donde estamos asumiendo uno de los choques migratorios más grandes que haya conocido la región”, dijo el presidente, Iván Duque, en el acto en el que Gobierno y gremios de la producción firmaron 10 nuevos pactos por el crecimiento económico y la generación de empleo, en el Teatro Colón de Bogotá.

Los pactos buscan generar 1 millón cien mil nuevos empleos hasta el 2022 y fue firmado con 110 gremios de la producción. Busca, además, el aumento de la producción hasta en $ 57 billones y en US$ 10.000 millones las exportaciones de productos, bienes y servicios, que no atraviesan su mejor momento y cerraron 2019 en una cifra inferior a los US$ 40.000 millones.

«El objetivo es formalizar y generar nuevos empleos, darle mayor competitividad al aparato productivo y aumentar las exportaciones. Necesitamos crecer, basados en el mercado interno e internacional”, explicó la Vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez.

Según Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial y de Camacol, aunque este es un momento en el que las encuestas de percepción dan señales de incertidumbre y desconfianza, “seguimos propositivos y enfocados en construir confianza en las instituciones y en proponer estrategias para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los colombianos”.

Señaló que este esfuerzo “es el resultado de un ejercicio coordinado y de gran valor para la construcción de confianza institucional para articular un camino con agenda y propósito de largo plazo”.

En la segunda ronda de Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleos, el Gobierno y el sector privado acordaron 327 acciones de las cuales el 63 % están a cargo del primero y 37 % en manos del sector empresarial.

Tales acciones busca resolver 124 cuellos de botella identificados en los sectores farmacéutico, palma, frutas, leche, pesca y acuicultura; agroindustria de caña de azúcar, energía, minería, hidrocarburos e infraestructura, con quienes se firmó los compromisos.

Los primeros pactos fueron firmados el 5 de agosto del año pasado con los sectores de cacao, carne, industria agroforestal, turismo, BPO, economía naranja, software y TI; moda, construcción, industrias del movimiento, alimentos procesados y químicos.

A la fecha, se ha logrado un avance del 88% de los compromisos adquiridos.